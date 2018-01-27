DHA YURT;'ZEYTİN DALI HAREKATI' 8'İNCİ GÜNÜNDE; 394 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK)

ALİ BEKKİ KÖYÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan obüs topları, Afrin kırsalındaki terör hedeflerini vurdu. Yağış ve sisin kalkmasının ardından başlayan top atışlarıyla mevziler yerle bir edildi. Ayrıca atışın yapıldığı bölgelerde F-16 savaş uçakları da hedefleri vurdu. Karadan ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri de Hatay\'n Reyhanlı ilçesinin karşı bölgesine düşen Ali Bekki köyüne ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yükselen dumanların görüntüsü

- Art arda yapılan top atışlarının görüntüsü

- Atış yapan askerlerin görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/HATAY,(HASSA),(DHA)



Görüntü Dökümü

-------------------------

-Hassa\'nın karşısındaki Afrin bölgesinden yükselen dumanlar

-Hassa üzerinde uçan helikopterlerden detaylar

SÜRE:02\' 01\'\' BOYUT:224 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

==============================================