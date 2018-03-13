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DHA YURT:YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: İLK BELİRLEMELERE GÖRE 13 ÖLÜ, 21 YARALI (EK)

BAŞSAVCI: ÖLÜ SAYISININ 14'E YÜKSELME İHTİMALİ VAR Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kazanın olduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulunup, bilgi aldı

13 Mart 2018 15:17

BAŞSAVCI: ÖLÜ SAYISININ 14\'E YÜKSELME İHTİMALİ VAR

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kazanın olduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yolcu otobüsünün TIR\'a çarptığı kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Başsavcı Yurdagül, otobüs şoförünün Tokat\'a gitmek üzere Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden hareket ettiğini söyledi. Ölü sayısının 14\'e yükselebileceğini kaydeden Yurdagül, şunları söyledi:  \"Otobüste 3\'ü mürettebat olmak üzere 35 kişi olduğu belirtiliyor. İlk yapılan çalışmalara göre, 11 kişinin cesedine ulaştık; ancak bu sayının, 14\'e yükselme ihtimali var. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Osmancık İlçe Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde toplam 21 yaralının tedavisi sürüyor. Yolcu otobüsü, Gürcistan plakalı olan ve doğal gaz borusu taşıyan, arızalanmış halde, yol kenarında bekleyen TIR\'a arkadan çarpmış. Çarpma ile birlikte otobüs, alev alıyor. Yolcular, o saatte çoğu uyuduğu için kazanın oluş şeklini çoğu bilmiyor; ancak yaralı olanların bazıları, camları kırarak, kendilerini dışarı atmışlar. Arkasından yaralılar, sağlık görevlilerinin gelmesiyle beraber hastanelere kaldırdılar. Sağlık durumu ağır olan yok.\"

ÇORUM/DHA

 

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