DHA YURT;(YENİDEN)Konya'da kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

KONYA\'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden 1\'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirterek, yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Tali yoldan Akşehir-Yunak karayoluna çıkan Abdülkadir Yaman (74) yönetimindeki otomobil, Hacı Mustafa Keskin yönetimindeki 03 PS 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, tarlaya çalışmaya gitmek için yola çıktıkları belirtilen otomobil sürücüsü Abdülkadir, oğlu Ramazan (43), eşi Feride (73) ve torunu Emirhan Yaman (7) yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Hacı Mustafa Keskin ile yanındaki Mustafa Saltık ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Yaman ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler de aynı hastanenin morguna gönderildi.

MAHALLELİ YOLU KAPATTI

Ortaköy Mahallesi sakinleri, aynı yerde sık sık kaza olduğunu öne sürerek yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, vatandaşlarla görüştü. Kaymakam Türk\'ün yolda gerekli önlemlerin alınacağını söylemesi üzerine mahalleli eylemine son verdi, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)