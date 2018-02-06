DHA YURT;YENİ BABA OLAN ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ'UN ATEŞİ, NEVŞEHİR'E DÜŞTÜ  

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın (28) memleketi Nevşehir\'in Gülşehir ilçesindeki evine ateş düştü. Şehidin 20 gün önce Afra isimli kızının dünyaya geldiği, 3 gün önce bebeğini gördükten sonra Afrin\'e geçtiği öğrenildi.

\'Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında teröristlerin havan saldırısında, komutanı Teğmen Ahmet Aktepe ile birlikte Afrin yakınlarında şehit düşen Bolu Komando Tugayı\'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın şehadet haberi, Gülşehir\'de esnaflık yapan babası Ramazan Kaya\'ya ve 20 gün önce Afra isimli kız bebek dünyaya getiren eşi Rabia Kaya\'ya dün gece askeri yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberle şehidin yakınları gözyaşına boğuldu. Yeni doğum yapan Rabia Kaya, şehit eşinin asker şapkasını takarak ağıtlar yaktı. Yakınları, genç kadını teskin etmeye çalıştı. Türk bayrağı asılan şehit evine gelen yakınları, Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın izinli olarak gelip yeni doğan bebeğini gördükten sonra 3 gün önce Afrin\'e gittiğini söyledi. Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya\'nın cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanı\'na getirildi. Baba Ramazan Kaya, şehit oğlunun cenazesini asker parkası giyerek karşıladı. Şehit Uzman Çavuş\'un cenazesi, bugün ikindide Gülşehir\'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin uçaktan indirilmesi

-Cenaze aracına konulması

-Babanın askerleri öpmesi

-Şehit eşinin feryadı

-Naaşın uçaktan indirilip cenaze aracına götürülmesi

-Şehit eşinin resmini taşıması

-Baba nın oğlunun cenazesini asker parkasına giyerek karşılaması

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)