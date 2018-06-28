DHA YURT;YAYLADA KAMP KURDUKTAN SONRA KAYBOLAN MÜZİSYEN ARANIYOR

ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve geçen cuma gününden bu yana haber alınamayan müzisyen Metin Kor\'un (43) izine rastlanamadı. AFAD, AKUT ve jandarma timlerinin yanı sıra bölge drone ile de tarandı. Kaymakam Bilgehan Bayar, \"Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız\" dedi. İstanbul\'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran\'da tatil için Kaş\'a geldi. 21 Haziran\'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası\'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla\'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi\'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran Cuma günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor\'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor\'un bulunması için çalışma başlatıldı.

DRONE İLE HAVADAN DA ARANDI

AFAD, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla\'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra Akseki Jandarma Komando Birliği\'nden bir grupla geçen cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel bir ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yürütüldü.

\'ARAMALARA AFAD EKİPLERİ DEVAM EDECEK\'

Kaymakam Bilgehan Bayar, \"Bölge 23 Haziran gününden bu yana adım adım tarandı. Batı Antalya\'nın en yüksek tepesi olan Akdağ\'ın üç zirvesi AKUT ve AFAD ekiplerince arandı. Aramalara ek olarak dronelarla tarandı. Metin Kor\'un yaşamını yitirdiğine dair hiçbir kanıta rastlanamadı. 27 Haziran Çarşamba akşamı itibariyle jandarma arama timlerinin çalışmalarına son verilmesine karar verdik. Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir vatandaşımız kayıp. Asıl olan bu. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız\" dedi.

Telefonla ulaşılan Metin Kor\'u eşi Evin Doğan Kor ise arama çalışmalarından çıkacak sonucu umutla beklediklerini belitti.

Görüntü Dökümü

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Dün klip görüntüleri geçilmişti

- Drone ile havadan yapılan arama

- Bölgeden arşiv görüntüler

Haber: Ahmet ACAR- Kamera: KAŞ (Antalya), (DHA)

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