DHA YURT;YATAK VE BAZA İMALATHANESİ YANDI

Kayseri\'de yatak ve baza imalathanesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çıkan yangın, yatak ve baza imalathanesinin küle dönmesine neden oldu. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi 6029\'uncu Sokak\'ta bulunan bir yatak baza imahathanesinde bu sabaha karşı ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın sünger yataklara, ardından bazalara sıçradı. Alev topu haline gelen imalathanenin söndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının, imalathanenin iki yanında bulunan kereste işletmelerine sıçrama olasılığı göz önüne alınarak kereste ve diğer sunta malzemeler işçiler tarafından forklift yardımı ile çıkarıldı. Tamamen kül olan yatak baza imalathanesi ile ilgili polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan yatak ve baza imalathanesi görüntü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

- Yanan iş yeri yanındaki kereste imalathanesinden kerestelerin çıkarılması

- Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması-

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA

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