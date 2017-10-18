DHA YURT:Tuzhurmatu'da yakalanan 12 peşmerge, serbest bırakıldı

IRAK ordusunun, Haşdi Şabi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) peşmergelerinin bulunduğu tartışmalı bölgeleri almak için başlattığı operasyonda, Kerkük\'ün Tuzhurmatu ilçesinde gözaltına aldığı Irak Kürdistan Komünist Partisi üyesi 12 peşmergeyi serbest bıraktığı belirtildi. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında peşmergenin Kerkük\'ten çekilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, KYB\'li peşmerge komutanı Şeyh Cafer Şeyh Mustafa, peşmergeye geri çekilme emrini kendisinin verdiğini daha sonra IKBY Başkanı Mesut Barzani\'yi bilgilendirdiğini söyledi.



Irak ordusunun Haşdi Şabi ve federal polisle birlikte peşmergelerin bulunduğu tartışmalı bölgelere gerçekleştirdiği operasyonda, Tuzhurmatu\'da gözaltına aldığı 12 peşmergeyi serbest bıraktığı belirtildi. Irak Kürdistan Komünist Partisi üyesi olan ve Irak ordusu Tuzhurmatu\'ya girdiğinde oradaki ofislerinde bulunan 12 peşmerge, Haşdi Şabi güçleri tarafından yakalanmıştı. Komünist Partisi Tuzhurmatu sorumlusu Burhan Ahmet, Haşdi Şabi\'yle çatışan ve ardından gözaltına alınan peşmergelerin serbest bırakıldığını ve şu anda ailelerinin yanında olduğunu söyledi.



\'ANLAŞMA VARSA İHANETTİR\'



Irak ordusunun Kerkük\'e girmesi ve peşmergelerin geri çekilmesiyle ilgili KDP ile KYB arasındaki tartışma devam ederken, 70\'inci Peşmerge Birliği Komutanı Mustafa, KYB peşmergelerinin Kerkük\'ten çekilmesinin, Mesut Barzani\'nin bilgisi dışında yaşandığını söyledi. KYB Politbüro üyesi olan peşmerge komutanı Mustafa, peşmergelere çekilme emrini kendisinin verdiğini ve peşmergelerin mevzilerinden çekilmesinden sonra Başkan Barzani’yi bilgilendirdiğini söyledi. Haşdi Şabi\'nin Kerkük’te kalıcı olmadığını da ileri süren Mustafa, bazı KYB\'li siyasetçilerin, Bağdat ile anlaşma yaptığı iddialarına ilişkin \"Eğer böyle bir anlaşma varsa bu ihanettir\" dedi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır / Merkez - Ferit ASLAN