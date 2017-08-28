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DHA YURT;TUTUKLU ATAYÜN'ÜN, EŞİ VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden botla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B

28 Ağustos 2017 16:37

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nden botla Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A.\'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kucağında bebek olması dikkat çekti.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı. 34 saat süren takibin sonunda Fethiye\'den Yunanistan\'a hareket etmek üzere olan zodyak bot, geçen cumartesi günü durduruldu. Botla Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.\'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün\'ün eşi B.A.\'nın ise örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dört şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Doktor H.A., ise kucağındaki bebeğiyle adliyeye getirildi.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adliye binasından görüntü
- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

 Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)


 

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