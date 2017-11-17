T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;TRABZON'DAKİ CAMİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ 5 YARALI 

TRABZON’un Akçaabat ilçesi Kuruçam Mahallesinde cami inşaatında göçük meydana geldi

17 Kasım 2017 20:12

TRABZON’un Akçaabat ilçesi Kuruçam Mahallesinde cami inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti,  5 kişide yaralandı.
Olay saat 15:00 sıralarında Akçaabat İlçesi Hıdırnebi Yaylasında meydana geldi. Kuruçam Mahallesi camiine ek yapılan inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda inşaatta çalışan usta ve işçiler göçük altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla işçiler göçük altından çıkarıldı. Olayda 55 yaşındaki Kadem Aydın hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine AFAD ve AKUT ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

 Haber: Fatih TURAN TRABZON-DHA


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZONun AkçaabatKuruçam MahallesindeOlaydaOlayAkçaabatHıdırnebi YaylasındaKuruçam MahallesiKadem AydınAFADAKUTYaralılarAkçaabat Haçkalı Baba Devlet HastanesiGÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR  Haber Fatih TURAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24