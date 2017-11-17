DHA YURT;TRABZON'DAKİ CAMİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ 5 YARALI 

TRABZON’un Akçaabat ilçesi Kuruçam Mahallesinde cami inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişide yaralandı.

Olay saat 15:00 sıralarında Akçaabat İlçesi Hıdırnebi Yaylasında meydana geldi. Kuruçam Mahallesi camiine ek yapılan inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda inşaatta çalışan usta ve işçiler göçük altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla işçiler göçük altından çıkarıldı. Olayda 55 yaşındaki Kadem Aydın hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine AFAD ve AKUT ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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Haber: Fatih TURAN TRABZON-DHA



