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DHA YURT:SURİYE'YE TANKERLERLE AKARYAKIT SEVKİYATI

KİLİS'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi

06 Eylül 2018 16:05

KİLİS\'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere lojistik destek sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderilen akaryakıtın, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerdeki güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Öncüpınar önünde bekleyen yakıt tankerleri
- Yakın tankerlerinin görüntüsü
- Yakın tankerlerini Öncüpınardan geçişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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