DHA YURT:SURİYE SINIRINA 40 ARAÇLIK ASKERİ SEVKİYAT

IRAK sınırından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere yola çıkan ve geceyi Şanlıurfa\'daki 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nda geçiren 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy yoluna devam etti. Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri konvoy, geceyi Şanlıurfa\'daki 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nda geçirdi. Sabah saatlerinde 40 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere polis eskortu eşliğinden yola çıktı. Askeri çekicilere yüklü tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makineleri ile mühimmat yüklü 40 araçlık konvoyun, sınır hattındaki Hatay\'a konuşlandırılacağı belirtildi.



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)