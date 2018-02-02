DHA YURT;SÜLEYMANİYE'DEKİ ESKİ TAHIL SİLOSU DİNAMİTLER İLE BÖYLE YIKILDI

KUZEY Irak\'ın Süleymaniye kentinde bulunan ve kent merkezinde kalan eski tahıl silosu taşıyıcı kolanlarına döşenen dinamitlerle patlatılarak yıkıldı. Amerikan ve Türk firmaları tarafından gerçekleştirilen yıkım öncesi gerekli önlemler alındığı için can ve mal kaybı yaşanmazken, yıkımdan sonra oluşan toz ve dumanları itfaiye araçları su sıkarak önlemeye çalıştı. Yıkım anı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt edildi.

Süleymaniye kent merkezinde gökdelen gibi yapıların arasında kalan eski tahıl silosu sabah saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından dinamitlerle patlatılarak yıkıldı. Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, yıkım işini Amerikan ASI ve Türk Ege Nitro firmaları gerçekleştirirken, silonun taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen dinamitlerin patlatılması sırasında gökyüzüne büyük dumanlar yükseldi. Yıkım, izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonlarına saniye saniye kayıt altına alınırken, alınan önlemler sayisinde yıkım esnasında can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Büyük bir görültü ile yıktırılan eski tahil silosunun yerine 9 yeni bina, alış-veriş merkezi ve büyük bir otelin inşa edilmesi planlanırken, alanın yüzde 20\'sinin ise park ve yeşil alan olarak ayrıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tahıl silosunun büyük bir görültü ile yıkılması

-Yıkımdan detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)-

