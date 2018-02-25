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DHA YURT:SINIRA JÖH VE PÖH SEVKIYATI SÜRÜYOR

ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Hareket (PÖH) timleri, Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan 'İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne gelm

25 Şubat 2018 14:21

ZEYTİN Dalı Harekatı\'na katılmak üzere Türkiye\'nin çeşitli illerinden yola çıkan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Hareket (PÖH) timleri, Suriye sınırındaki Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde kurulan \'İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ne gelmeye devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak\'ta Suriye’nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Harekât kapsamında Afrin kırsalında bulunan Kilis ve Hatay\'ın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırıların yapıldığı çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından alınarak özgürleştirildi. Harekât kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ederken, bölgede düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucularının Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi\'ne gelişi devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren farklı kentlerden otobüs ve zırhlı araçlarla Müşterek Görev Merkezi\'ne gelen JÖH ve PÖH\'lere yakınları ile ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Yakınları ve vatandaşlar asker ve polislere sloganlar ile merkezin kapısına kadar eşlik etti. Merkeze giren güvenlik güçleri harekatta görev aldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, yakınları da operasyona katılanlara sürekli dua ettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü
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- Müşterek Görev Merkezi
- Timlerin merkeze gelişleri
- Merkez önündeki asker ve polislerin yakınları
- Askerlerin uğurlanması
- Askerlerel röp.
- Genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ-(ISLAHİYE)DHA

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