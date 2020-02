DHA YURT;Siirt'te Afrin operasyonuna giden Komandolar, zılgıtlar ile uğurlandı

SİİRT\'ten dün olduğu gibi bugün de Afrin\'deki PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen, \"Zeytin Dalı Harekatı\'\"a katılmak üzere giden 871 komando, zılgıtlarla uğurlandı. Siirtli Bahar Göz, 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevliyken Afrin\'e giden nişanlısı Uzman Çavuş Sadullah Çetin\'in eline kına yakması, tören alanında duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Uğurlama töreninde Siirt Belediyesi de 350 kiloluk bir dana kurban olarak keserek, kanını operasyona giden askerlerin alınlarına sürüldü. Siirt Havalimanında düzenlenen asker uğurlama törenine, Vali Ali Fuat Atik, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Kara, 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dılşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve askerlerin eşleri, çocukları ve yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Vali Ali Fuat Atik, dün ve bugün toplam 871 askerin uğurlandığını belirterek, \"İlimizde terörle mücadelede destanlar yazan 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığında vatani görevlerini yapan kahraman vatan evlatlarımızı, yiğitlerimizi bugün hep birlikte dualarla Afrin\'e uğurluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize, bu kutlu yolcukta başarılar diliyorum. Allah milletimizi, vatanımızı her türlü kötülükten korusun. Allah kazasız, belasız gidip, gelmeyi nasip eylesin. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü aziz milletimizin huzur ve güvenliği için, ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için kahramanlarımız, Afrin\'de canlarını feda ederek, can siper hane bir şekilde kahramanca her türlü terörist unsurlara karşı amansız bir mücadele vermektedirler. Şehit kanlarıyla sulanmış kutsal Anadolu toprakları, hem içeriden hainlerin, hem dışarıdan emperyalistlerin, geçmişte olduğu gibi bugün de hedefi olmuştur. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren bütün kahramanlarımızın Allah yardımcıları olsun. Hepiniz Allah\'a emanet olun\" dedi.

NİŞANLISININ ELİNE KINA YAKTI

Siirt 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığında görevli nişanlısı Uzman Çavuş Sadullah Çetin\'in eline kına yakan Siirtli Bahar Göz, gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarıyla birlikte hava limanındaki uğurlamaya katılan Bahar Göz, \"Nişanlımı bu şanlı göreve gönderiyorum ve son derece mutluyum. Bugün ben kendisine kına yaktım, sağ sağ salim gider, sağ salim gelir inşallah\" diye konuştu. Nişanlısı ile göreve gitmeden önce görüşen Uzman Çavuş Sadullah Çetin ise, \"Vatanımız için elimizden geleni yapacağız. Bizlere bugün düğün havasında bir uğurlama töreni yaptılar ve Siirtliler askerlerine sahip çıktı. Nişanlım Bahar ise, bana bir sürpriz yaptı ve kendisi bana kına yaktı, ben ve arkadaşlarım zafer içinde gidiyoruz, zafer içinde geleceğiz inşallah\" diyerek karşılık verdi.

350 KİLOLUK DANA KURBAN KESİLDİ

Uğurlama töreninde Siirt Belediyesi de, 350 kilo ağırlığında bir danayı kurban keserek, kanını da Afrin\'e giden askerlerin alınlarına sürüldü. Uğurlama törenine katılan yüzlerce Siirtli vatandaş da, \"Mustafa Kemal\'in askerleri\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\", \"Kahrolsun PKK\" sloganları attı.

SİİRT\'Lİ KADIN, TUĞGENERAL YAVUZ İÇİN KÜRTÇE DUA ETTİ

Afrin\'e giden askerleri komuta eden Siirt 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, vedalaşma esnasında eşi ve çocukları ile duygulu anlar yaşadı. Komando askerleri ile beraber yapılan uğurlama törenine katılan Tuğgeneral Yavuz, Türk Yıldızı uçağına binmeden önce eşi ve çocuklarına sarılarak, alandaki vatandaşlarla da vedalaştı. Komutan Selçuk Yavuz ile vedalaşan eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Tuğgeneral Yavuz\'un vedalaştığı yaşlı bir kadının kendisi ve operasyona katılan askerler için Kürtçe dua etttiği görüldü.

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere bölgeye giden komandolar, havaalanında çocuklarına ve eşlerine sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Küçük yaştaki çocuklarını kucaklarına alan askerler, \"Vatanımız için bize verilen görevi yerine getirmeye gidiyoruz. Çocuklarımızı ve eşlerimizi Siirt halkına emanet ediyoruz\" dediler.

Hava limanında bulunan imamlar da, askerlerin uçağa binmesi sırasında dua okudu. Türk Yıldızı uçağına binen askerler eş, çocuk ve yakınlarına el salladıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Askerleri uğurlamaya gelen vatandaşlar

-Sivil araçların Türk Bayrakları ile donatılması

-Askerleri taşıyan zırhlı araçlar

-Askerlerin uğurlanması töreninde dua eden imamlar

-Askerlere kurban olarak kesilen boğa

-Kurban kanının asker alınlarına sürülmesi

-Bahar Göz\'ün nişanlısına kına yakması ve sarılması

-Ellerinde Türk Bayrağı bulunan çocuklar

-Zılgıt çekilmesi

-Asker yakınları ve askerlerin konuşmaları

-Afrin\'e giden bir askerin, bir aylık bebeğini kucağına alıp sevmesi

-Tuğgeneral Selçuk Yılmaz\'ın eşi ve ailesiyle vedalaşması

-Türk yıldızı uçağının görüntüsü

-Askerlerin birbiriyle vedalaşması

-Havaalanı pistinde asker ve ailelerinin buluşması

-Tuğgeneral Yavuz\'un diğer komutanlarla vedalaşması

-Tuğgeneral Yavuz, vedalaştığı bir kadının Kürtçe dua etmesi

-Askerlere gül ve çiçekler verilmesi

-Türk Yıldızı uçağının havalimanına inişi

-Askerlerin uçağa binmesi ve el sallaması

-Askerlerin uçakta oturması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)-