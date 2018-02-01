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DHA YURT;Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

01 Şubat 2018 19:59

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. 
İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK\'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

HAKKARİ, (DHA)-

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