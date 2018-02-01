DHA YURT;Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK\'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

HAKKARİ, (DHA)-