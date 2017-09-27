DHA YURT;ŞEHİT ASKER İÇİN ULU CAMİDE CENAZE TÖRENİ 

DİYARBAKIR\'ın Kocaköy ilçesinde PKK\'lıların saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar memleketi Diyarbakır\'da ilk kez Ulu Camide düzenlenen törende kılınan cenaze namazının ardından \"Kahrolsun PKK\", \"Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\" sloganları ile kortej eşliğinde toprağa verildi. Şehidin eşi Mizgin Çağlar törende, \"Sen şehit oldun aşkım, şehit oldun işte zaten istiyordun bak şehit oldun, şehidim, namusum, gururum, babam, ağabeyim, her şeyim\" diyerek eşinin tabutuna doğru seslendi. Babası Mehmet Çağlar ise, \" Allahıma binlerce şükürler olsun, vatanımız milletimizi sağ olsun, Allah zalimlere fırsat vermesi\"dedi.

Kocaköy İlçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki operasyonel faaliyetler sonrası İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmazla bulunduğu araca PKK\'lı teröristlerin saldırı düzenlemesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar için tören düzenlendi. Şehit Çağlar\'ın naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Sur İlçesindeki tarihi Ulu Camiye getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı ilçede yüksek binalara keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Buradaki cenaze namazına, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki amirler ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çağlar\'ın Babası Mehmet, Annesi Kamile, eşi Mizgin çocukları Hiranur ile Muhammed Üveys ve şehidin kardeşleri de camiye getirilirken, güçlükle ayakta duran eşi Mizgin Çağlar eşinin tabutuna seslenerek \"Sen şehit oldun aşkım, şehit oldun işte zaten istiyordun bak şehit oldun, şehidim, namusum, gururum, babam, ağabeyim, her şeyim\" dedi.

Acılı aileyi yakınları ile askerler teselli ederken, asker üniforması giydirilen şehidin 6 yaşındaki kızı Hira Nur ile 3 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys\'in babalarının fotoğraflarına bakarak tabut başına geçmeleri yürek dağladı. Askerler ve vatandaşların omzunda tekbir getirilerek camiye içerisinde alınan Çağlar\'ın cenaze namazı kılındı. Kentte ilk kez bir şehit cenazesi Ulu Camiye getirilerek cenaze namazı kılınırken, duaların ardından camiden alınan Çağlar\'ın cenazesini sırtlayan vatandaşlar \" Kahrolsun PKK\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\", \"Vatan sana canım feda\" sloganları atarak kortej aracına taşıdı. Kalabalık burada sloganlar atarak kortej eşliğinde Ulu Cami önünden Gazi caddesinin bitimine kadar yürüdü. Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında temizlik görevlilerinin selama durduğu görüldü.

Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar\'ın cenazesi daha sonra Diyarbakır şehitliğine getirilerek burada askeri tören düzenlendi. Protokol ve yakınlarının da hazır bulunduğu törende şehit Çağlar\'ın öz geçmişi okundu. Çağlar\'ın 2009 yılında mesleğe başladığı belirtilirken, 14 Temmuz 2016\'da Kocaköy İlçe Jandarma Bölük komutanlığı emrinde göreve başladığı ifade edildi. Şehit Uzman çavuş Çağlar için okunan dualar sırasında küçük kızı Hira Nur\'un tabut başına gelerek bakması yürek dağladı. Okunan duaların ardından şehit Hatip Çağlar\'ın cenazesi ailesinin isteği üzerine Diyarbakır Şehitliğinde toprağa verildi. 36 yıl sonra ilk kez bir şehit cenazesi Diyarbakır şehitliğine defnedilirken, mezarı başında kuranı kerim okundu.

Saygı atışının ardından tören sona ererken, Vali Hasan Basri Güzeloğlu şehidin eşi Mizgin Çağlar ile babası Mehmet Çağlar\'a Türk bayrağını verdi. Bayrağı öpen şehidin Babası Mehmet Çağlar, \"Allah\'ıma binlerce şükürler olsun, Vatanımız milletimizi sağ olsun, Allah zalimlere fırsat vermesin\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Alınan güvenlik önlemleri

-Binalardaki özel harekat timleri

-Cenaze aracının gelmesi

-Yakınlarının gelmesi

-Tabut başında şehit eşine seslenen Mizgin Çağlar\'ın sözleri

-Kızı Hiranur\'un babasının tabutunu öpmesi

-Şehit cenazesinin Ulucamiye taşınması

-Tekbir getiren vatandaşlar

-Şehit Çağlar Kızı ve oğlunun askeri elbiselerle gezmesi

-Şehit oğlunu askerin kucağına alması

-Vali Güzeloğlu\'nun camiye gelmesi

-Şehit oğlunu kucağında taşıyan Vali Güzeloğlu

-Cenaze namazının kılınması

-Şehit cenazesinin sloganlar eşliğinde camiden çıkarılması

-Kortej yürüyüşü

-Şehide şehitlik mezarında düzenlenen uğurlama töreni

Şehidin defin edilmesi

-Saygı atışı

-Vali Güzeloğlu tarafından şehit yakınlarına Türk bayrağının verilmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

