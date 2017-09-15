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DHA YURT:Saros Körfezi'nde dev granyöz balıkçı ağlarına takıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde balıkçıların ağlarına takılan 137 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev granyöz balığı, Edirne'nin Keşan İlçesi'ne getirilerek, balıkçı tezgahında sergilendi

15 Eylül 2017 16:37

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde balıkçıların ağlarına takılan 137 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev granyöz balığı, Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne getirilerek, balıkçı tezgahında sergilendi.

Gelibolu\'dan teknesiyle Saros Körfezi\'nde denize açılan Gülhan Uluhan, ağ ile 137 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda granyöz balığı yakaladı. Dev balık, Keşan\'a getirilerek, yeni açılan bir balıkçının önündeki tezgahta sergilendi. Meraklı gözlerle balığı seyreden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar bu büyüklükte bir balığı ilk kez gördüklerini ifade etti. Balık, işyerinin açılışına özel olarak kilosu 2 liradan satışa sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sergilenen dev balık

-Telefonla fotoğraf çekenler

-Balığı izleyenler

-Detaylar

-Balıkçı Gülhan Uluhan röp.

(SÜRE: 02.57 - BOYUT: 65 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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