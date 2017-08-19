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DHA YURT:SAKARYA'DA ÖLEN 7 MEVSİMLİK İŞÇİSİNE MARDİN'DE TOPLU CENAZE TÖRENİ

SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için bugün Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde toplu cenaze töreni yapıldı

19 Ağustos 2017 14:48

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için bugün Mardin\'in Kızıltepe İlçesi\'nde toplu cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazının ardından 7 işçinin cenazesi, toprağa verilmek üzere farklı mezarlıklara götürüldü.Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi\'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi\'nde kılınan toplu cenaze törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. 

9 işçinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden, Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Faruk Boz (38), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13) ve Gülistan Boz (18) olmak üzere toplam 7 tarım işçisi Kızıltepe\'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 

Görüntü Dökümü

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Camide cenaze namazı kılıırken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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