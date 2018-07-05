T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;Sağlık Bakanı Demircan: Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, "Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak" dedi

05 Temmuz 2018 21:02

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak\" dedi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Meclis’te milletvekili kaydını yaptırdı. Demircan, gazetecilerin kanser hastalarının tedavisine ilişkin sorusunu, \"SGK ile sözleşme yapan tüm özel hastaneleri kapsıyor. Kanser hastalarımız bundan sonra cerrahi  tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Zaten kamuda da ödeme yapmıyorlar. İlaçlar zaten bugüne kadar ücretsiz devam edecek. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak\" diye yanıtladı.

Görnüntü Dökümü

----------------------
-Sağlık bakanı açıklaması
Haber-kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,DHA)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAĞLIK Bakanı Ahmet DemircanSağlık Bakanı Ahmet Demircan MeclisteDemircanKanserZatenGörnüntü Dökümü SağlıkKESKİNANKARA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24