DHA YURT:REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ, CİNDERES ATEŞ ALTINDA

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Şehit Mustafa Kaya Sokağı\'na ve boş bir araziye 2 roket isabet etti. Ölen ya da yaralanan olmayan olay yerinde asker ve polisler güvenlik önlemi aldı. Sokağa isabet eden roket nedeniyle bazı evlerde, istinat duvarında ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan roket isabet etmesinin ardından sınırın karşı tarafında bulunan Cinderes bölgesi Türk obuslerince ateş altına alındı. Sınır karakollarından bölgeye çok sayıda atış gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Hasar gören bir otomobilin görüntüsü

- İtfaiye ekipleri

- Polis ve jandarmanın görüntüsü

- Konuşan 2 vatandaş

SÜRE:01\'07\" BOYUT:35,8 mb

Haber:İbrahim MAŞE-Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),(DHA)



