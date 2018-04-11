DHA YURT;POLİS MEMURU VELİ, OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISINI VURDU (EK)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa\'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşolu İlkokulu\'nda polis memuru İlhan Ö.\'nün dehşet saçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okula gelen İlhan Ö. koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdürü Tülay Taş\'ı kovalayıp burada art arda tetiği çekip, vuruyor. İlhan Ö., daha sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı görüp onu da vuruyor. Delibaş\'ın yere yığılmasının ardından, İlhan Ö.\'nün okuldan ayrıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDÜRÜ\'NE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Öğrenci velisi polis memuru İlhan Ö.\'nün saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş\'ın vücuduna 4 kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş\'ın bacağına ise tek kurşun isabet ettiği bildirildi. Taş\'ın vücudundaki kanamanın devam ettiği için ameliyatının sürdüğü açıklandı.

\'GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI\'

Eğitim- Bir- Sen Bursa Şube Başkanı Numan Şeker ise okula gelip basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polis memurunun bir ay önce de Okul Müdürü\'nü tehdit ettiğini söyleyen Numan Şeker, yaptıkları suç duyurusuna rağmen okulda önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Şüphelinin bu sabah elini kolunu sallayarak okula geldiğini ifade eden Şeker, şunları söyledi: \"Kendisi, müdür hanıma soru dahi yöneltmeden 4 el ateş ediyor. Daha sonra hızını alamıyor dışarı çıkıyor. Silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen söylüyorum ki kurşunları bittiği için daha sıkamamış. Yoksa Allah korusun 5 kurşunu olsa önüne gelene ateş edecek. Bunun acilen tedbirlerinin alınması gerekiyor. Şu anda müdüre hanım ameliyatta. İnşallah durumu iyiye gidecek. Müdür Yardımcısı arkadaşımızın bir kurşun isabet etti durumu iyi. Eğitim-Bir- Sen olarak diyoruz ki artık bakan bu çığlıkları duysun ve gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Bakanın gündemine şiddetin girmesi için, ne kadar eğitimcinin ölmesi gerekiyor? Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Disiplin yönetmeliğinin değişmesi ve her okula kadrolu güvenlikçinin verilmesi gerekiyor. Maalesef bu günkü olayın ayak sesleri bir ay önceden duyulmuştu.\"

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bu arada saldırı sonrası okulda bulunan bazı kişilerin olaydan 2,5 saat sonra okul önünde cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirmeleri velilerin tepkisine neden oldu. Bir veli, \"Okulda yaşanan dehşetten sonra böyle bir fotoğrafın çekilmesine anlam veremiyoruz. Bu kişiler kim çok merak ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)