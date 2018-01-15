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DHA YURT;Pistten çıkan uçağın pilotları: Sağ motor aniden hızlandı ve uçak sola savruldu (EK)

SİGORTA ŞİRKETİ RAPORU BEKLENİYOR Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçağın çıkarılması için çalışmalara başlanamadı

15 Ocak 2018 18:30

SİGORTA ŞİRKETİ RAPORU BEKLENİYOR

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçağın çıkarılması için çalışmalara başlanamadı. Denize kaymaması için saplandığı yere halatla sabitlenen uçak için sigorta şirketinin yaptırdığı teknik inceleme sonrası hazırlanacak rapor bekleniyor. Teknik analiz raporu sonrası uçurulabileceğine karar verilmesi halinde uçak, ağır tonajlı vinçler ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi\'ne (DHMİ) ait kurtarma aparatlarıyla çekilerek, çıkarılacak. Yeniden uçurulamayacağı yönünde rapor hazırlanırsa uçağın bulunduğu yerde parçalara ayrılarak, enkazının kaldırılması planlanıyor. Bu aşamada, önce yakıtı boşaltılacak uçaktaki valizler tahliye edilecek. Uçağın deniz düşen sağ motoru da kıyıya çıkarılarak, incelemeye alınacak. 

BAKANLIK EKİBİ PİSTİ İNCELEDİ 

Öte yandan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nca oluşturulan uzman ekip, Trabzon Havalimanı’nın pistinde incelemelerde bulundu. Havalimanı pisti, 1- 30 Kasım 2017 tarihlerinde 11:00- 16:00 saatlerinde, hava trafiğine kapatılarak, tadilata alınmıştı. Bu çalışmada, pist asfaltında bakım yapılırken, pist başında bulunan uçakların iniş yaptıktan sonra dönüş yaptıkları manevra alanı da genişletilmişti. 

DOLGU YAPILIYOR

Uçağın saplandığı yerden çıkarılmasına yönelik yapılacak çalışma kapsamında, ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için dolgu çalışması başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uçağın saplandığı yere kamyonlarla malzeme taşıyarak, alanın genişlemesini sağlıyor.

TRABZON/DHA

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