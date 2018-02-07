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DHA YURT:(ÖZEL) BOMBALARIN GÖLGESİNDE ÇOCUKLUKLARINI YAŞIYORLAR

TÜRKİYE'nin Suriye sınırındaki, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, bombaların gölgesinde oyunlar oynuyor

07 Şubat 2018 14:59

TÜRKİYE\'nin Suriye sınırındaki, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı Davutpaşa Mahallesi\'nde yaşayan çocuklar, bombaların gölgesinde oyunlar oynuyor. Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başladığı günden bu yana 3 roketin isabet ettiği, sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı\'nın Davutpaşa Mahallesi\'nde, Suriyeli ve Türk çocuklar, bomba seslerine aldırış etmeden yaşıyor. Tel ve hortumdan kendi imkânları ile yaptıkları çemberlerle oynayan çocuklar, sınırın hemen yanında ellerindeki Türk bayrakları ile koşarak bölgeden geçen askerlere de moral veriyor. Çocuklar, bombalara aldırış etmeden, güle oynaya oyunlar oynayarak günlerini geçiriyor.

Görüntü Dökümü
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- Çocukların çember oynaması
- Çocukların el ele tutuşup dönerek şarkı söylemesi
- Çocukların koşması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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