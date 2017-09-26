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DHA YURT:OKUL YOLUNDA SALDIRIYA UĞRAYAN KÜÇÜK KIZ ÖLDÜ, ANNESİ YARALANDI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, okul yolunda pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy yaşamını yitirirken, yanındaki annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy (28) ise yaralandı

26 Eylül 2017 14:48

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, okul yolunda pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy yaşamını yitirirken, yanındaki annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy (28) ise yaralandı. Polis, şüpheli olarak anne Çeliksoy\'un arkadaşı olduğu ileri sürülen M.S.M.\'nin (Mehmet Salik Mumcu) yakalanması için çalışma başlattı.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü
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-Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un olay yerinde yaralı fotoğrafı
-Zeynep Çeliksoy\'un olay yerinde cesedinden görüntü
-Olayda kullanılan pompalı tüfeğin görüntüsü
-Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapması
-Şüphelinin olayda kullanıldığı otomobilin çekiciyle götürülmesinden görüntü
-Zeyne Çeliksoy\'un cesedinin götürülmesinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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