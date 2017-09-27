DHA YURT;ÖĞRENCİYİ 'HIRSIZ' DİYE TEŞHİR EDEN OKUL MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA(EK)

MÜDÜR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde, Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö.\'nün, okula ait dizüstü bilgisayarı oyun oynamak için eve götürdüğü iddiasıyla tüm öğrencilerin karşısına çıkararak, \'hırsız\' diye teşhir ettiği 4-A sınıfı öğrencisi S.A.\'ya, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bilgisayar hediye etti. Aynı dakikalarda, yaşananlardan dolayı bunalıma giren okul müdürü T.Ö., evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Bayramiç İlçesi\'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu\'nun 4-A sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki S.A.\'nın, okula ait dizüstü bilgisayarı alıp oyun oynamak için eve götürmesi nedeniyle, Müdür T.Ö. tarafından tüm öğrencilerin karşısına çıkartılarak, \'hırsız\' diye teşhir edilmesi olayı basına yansıdı. Ardından çok sayıda kişi, taşımalı sistemle Aşağı Şapçı Köyü\'nden Bayramiç Merkezi\'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu\'na gelen öğrenci S.A.\'ya bilgisayar hediye etmek için harekete geçti. Bugün partisinin Bayramiç Kongresine katılmak üzere İlçede bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, öğrenci S.A., babası Ferdi A. ve okulun rehber öğretmeniyle Hacıkayyum Yeşil Park\'ta bir araya gelerek, öğle yemeği yedi.

AK PARTİLİ TURAN BİLGİSAYAR HEDİYE ETTİ

Baba Ferdi A. ve öğrenci S.A.\'ya hitaben konuşan Turan, “Talihsiz bir mesele olmuş, üzüldük. Ama bazen bizim bürokratlarımız maalesef bizi üzen, görevlilerimizi üzen söylemler geliştiriyorlar. Ben dün konuyu öğrendim. Başkanımızla da konuyu paylaştık. Bugün sizi ziyaret edelim istedik. Çünkü oradaki idarecimiz çok büyük bir yanlış yapmıştır. Bunun bedelini de hukuken ödeyecektir. İl Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Bir öğrencimizin çocukluğundan kaynaklanan hatası olabilir. Bunun telafisi, bunun uyarılması böyle olmaz. Hem o öğretmenin hatasından dolayı özür diliyoruz sizden, hem de size bir bilgisayar hediye etmek istiyoruzö dedikten sonra, öğrenci S.A.\'ya dizüstü bilgisayarı verdi. Öğrenci S.A.\'nın mutluluğu yüz ifadesinden okundu.

MÜDÜR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Aynı dakikalarda, olay nedeniyle 15 gün izin alıp, emekliliğini isteyen Okul Müdürü T.Ö., Çanakkale Merkezi\'ndeki evinde bir miktar ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınları, 112 Acil Servisi arayıp yardım talep etti. Eve gelen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılan Okul Müdürü T.Ö.\'ye ilk müdahale yapılarak, midesi yıkandı. Doktorlar, Müdürün bilincinin açık ve sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Bülent Turan\'ın öğrenci S.A.\'ya dizüstü bilgisayar hediye etmesinden görüntü.

Bülent Turan\'ın öğrenci S.A., babası Ferdi A. ve rehber öğretmen ile yemek yemesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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