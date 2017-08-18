DHA YURT;O KREŞ SÜRESİZ OLARAK KAPATILDI

O KREŞ SÜRESİZ OLARAK KAPATILDI



Çiğli’de Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na giden 3 yaşındaki Alperen Şahin\'in ölümü ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ederken, okulun İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak kapatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Okulu süresiz bir şekilde kapattık. Adli soruşturmalar devam ediyor. İdari soruşturma sonucunda ciddi boyutta bir para cezası kesilecek. Henüz rakam netleşmedi. Öğrenci e- okul sistemine kayıtlı değil. Servis kayıtlı değil. Bu okul yaz okulu olduğu için Kaymakamlık oluru ile açılmış. Bizim denetimlerimiz daha önce olduğu gibi sıkı bir biçimde devam edecek\" diye konuştu.