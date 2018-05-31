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DHA YURT;MOTORYATTA YANGIN ÇIKTI BABA OĞLU ZOR KURTARILDI

SAMOS Adası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyreden  bir motoryat alev aldı

31 Mayıs 2018 15:18

SAMOS Adası ile Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyreden  bir motoryat alev aldı. Baba ve oğlu denize atladı, iki kişiyi yakınlarındaki bir başka yatın kaptanı, denize ip atarak kurtardı. Kapkara dumanların yükseldiği alevler içindeki yatı gören yakınlarındaki bir başka yat hemen telsizden yardım istedi. Kaptan Cüneyt Cebeci, \"Tavşan Adası açıklarında bir tekne çok kötü yanıyor, yardıma ihtiyaç var\" şeklinde anons geçti. Cebeci ve eşi, yanan tekneden görüntü alırken iki kişinin denizde yüzdüğünü fark etti. DHA\'ya konuşan Cebeci, 50 ve 20 yaşındaki baba ve oğlu kurtarmak için denize ip attığını, önce babanın ulaştığı ipi oğluna bağlayarak \"Çok yoruldu kulak atacak hali kalmadı\" dediğini iletti. Baba ve oğlunu sağ salim Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na teslim edildi.

Görüntü Dökümü
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-Teknenin alev alev yanması
-Baba oğulun denizde görüntüleri(51. saniyede
-Detaylar

KUŞADASI*/DHA
 

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