DHA YURT:Mesut Mertcan vefat etti

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TRT'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürüğü Adana Huzurevi'nde yaşamını yitirdi

25 Ağustos 2017 15:51

TRT\'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürüğü Adana Huzurevi\'nde yaşamını yitirdi.
Son yıllarını Adana Huzurevi\'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mesut Mertcan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.
Mesut Mercan gençliğinde Adana\'da gazino ve cambazhanelerde sunuculuk yaptı, reklam ajansılarında çalıştı. 1973\'de TRT spikeri oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde sabaha karşı radyoda 1 numaralı MGK bildirisini okumasıyla tanınmıştı.Daha sonra Star, Kanal 6, Kanal 9, Ulusal Kanal gibi televizyon kanallarında reklam spikerliği, sunuculuk yaptı.
4 kez evlilik yapan,son eşinden 2012\'de ayrılan 2 çocuk babası ünlü spiker son eşinden de 2012\'de ayrıldı. Önce İstanbul’da son yıllarda da Adana Huzurevi\'nde yaşamını sürdürürken, hastalıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. \'Şimdi Şiirler\' adlı bir şiir albümü bulunuyor. Mertcan 1996-2009 arasında bazı uzun metrajlı filmlerde de rol almıştı.
Mesut Mertcan, kısa süre önce TRT 1\'deki ana habere konuk olmuş, TRT\'de geçen yıllarını anlatmıştı. Programda duygu dolu anlar yaşanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Mesut Mertcan ın Arşiv görüntüleri

 

ADANA, (DHA)-

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