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DHA YURT:MEHTERAN TAKIMINI TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 12 YARALI

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Hilal Mehteran Takımı'nı taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

07 Mayıs 2018 20:37

DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, Hilal Mehteran Takımı\'nı taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 3\'ü ağır 12 kişi yaralandı. Bugün saat 15.00 sıralarında, Hilal Mehteran Takımı\'nı Denizli\'den Burdur\'un Çavdır ilçesine götürmek üzere yola çıkan Yusuf Demirkan\'ın kullandığı 20 BM 611 plakalı minibüs, Acıpayam ilçesi, Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Mehteran Takımı\'nın davulcusu 53 yaşındaki Mehmet Vehbi Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Demirkan ve diğer 11 mehteran takımı üyesi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Acıpayam, Serinhisar ve Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan 3\'nün durumun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaplan\'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü
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-Kazada ölen Mehmet Vehbi Kaplan\'ın fotoğrafı
-Kaza yerinden görüntü
-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü
-Devrilen minibüsten görüntü
-Yaşamını yitiren Mehmet Vehbi Kaplan\'ın ceseodi
-Yoldan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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