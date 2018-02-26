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DHA YURT:MAÇTAN DÖNEN ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS, BAŞKA BİR MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 11 YARALI

DİYARBAKIR'daki kapalı spor salonunda voleybol maçı yapan öğrencileri taşıyan minibüsün, başka bir minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 öğrenci yaralandı

26 Şubat 2018 18:32

DİYARBAKIR\'daki kapalı spor salonunda voleybol maçı yapan öğrencileri taşıyan minibüsün, başka bir minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 öğrenci yaralandı. Hani ilçesindeki okullarda okuyan ve Diyarbakır kent merkezindeki Seyrantepe Spor Salonun\'da oynadıkları voleybol maçı sonrası eve dönen öğrencileri taşıyan Mehmet Eğin yönetimindeki 21 FU 622 plakalı minibüse, tali yoldan gelen ve sürücüsünün adı açıklanmayan 63 EK 947 plakalı minibüs çarptı. Silvan karayolu üzerindeki Karaçalı mevkiinde meydana gelen kazada çarpma sonucu savrulan minbüste büyük hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 11 öğrenci de yaralandı. Haberin duyulması üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve polis sevkedildi. Yaralı 3 öğrenci kaza bölgesine gelen öğretmenleri tarafından hastaneye götürülürken, diğer 8 yaralı öğrenci ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan minibüsler
-Çekiciler ve üzerindeki minibüsler
-Polis ekipleri
-Kazada yara almayan 3 öğrenci
-Olay yeri 
-Ambulansın hareket etmesi
-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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