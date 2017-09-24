DHA YURT;LİCE, HAZRO VE SİLVAN'DAKİ OPERASYON TAMAMLANDI

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında 20 Eylül günü başlatılan operasyonu bugün gece yarısı saat 02.00\'da sona erdi. Operasyonda, örgütün kullandığı 5 doğal mağara, 3 sığınak ve 3 farklı bölgeye gömülü vaziyetteki bidonlar içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Diyarbakır\'a bağlı 4 ilçedeki 46 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Lice İlçesi güneyi ile güneybatısı, Hazro İçesi kuzeyi ile Silvan İçesi kuzeybatısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 22.00\'da başlayan Bayrak-60 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-2 Operasyonu 24 Eylül 2017 Pazar günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Söz konusu operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 5 doğal mağara, 3 sığınak, 3 farklı bölgeye gömülü vaziyette 5 ayrı jelikan bidon ile ağaçlık ve makilik alan içerisinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu tüfege ait 66 adet fişek, 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeğine ait şarjör ve bu silaha ait 17 adet fişek, 5 adet el telsizi, 1 adet Kaleşnikof kütüklüğü, 150 kg Amonyum Nitrat ve şekerle hazırlanımış 2 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, mayın/EYP yapımında kullanılan 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet ağız kısmı kesilmiş mutfak tüpü, 3 adet el telsizi anteni, 1 adet video kamera, 1 adet çelik kaynak yapıştırıcı, 45 adet hızlı yapıştırıcı, 1\'i yanmış halde 3 adet akü, 1 adet tornavida takımı, 1 adet akım ölçer, 1 adet çadır, 1 adet küçük boy güneş paneli, 1 adet el feneri, 2 edet kelepçe, 5 kg tütün ve sarma kağıdı, 4 adet tencere, 4 adet çaydanlık, 200 kg muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca mayın/EYP yapımında kullanılanlar ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiş, delil niteliğine haiz silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 106 konutun adli araması, 736 şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirilmiştir. Yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 324 araç ve 602 şahsın kimlik sorgulaması yapılmış, daimi arama kararı bulunan 3 şahıs tutuklanmış, \'Kasten Öldürme\' ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alınmış, 20 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatta bulunulması sonrasında serbest bırakılmıştır\" denildi.

101 MİLYON 751 BİN LİRA DEĞERİNDE TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, piyasa değeri 101 milyon 751 bin lira olan 3 ton 132 kilo 55 gram toz ve kubar esrar ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, \"Narko-Terörizmle Mücadele Kapsamında; Lice ilçesine bağlı (7) köy/mezra mülki sınırları içerisinde piyasa değeri 101 milyon 751bin 750 lira olan 2 ton 834 kilo 35 gram toz ve 298.2 kilogram kubar olmak üzere toplam 3 ton 132 kilo 55 gram esrar maddesi ile 190 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca, esrar maddesi muhafaza altına alınmış, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" ifadelerine yerverildi.

4 İLÇEDEKİ 46 KÖY VE MEZRADAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Öte yandan Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan başka bir yazılı açıklamada da, 21 Eylül günü Hazro, Kulp, Silvan ve Lice olmak üzere 4 ilçeye bağlı 46 köy ve mezrada 21 Eylül Perşembe günü saat 05.00\'te uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saat 05.00\'dan itibariyle kaldırıldığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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Bulunan silah ve mühimmatlar

Ele geçirilen EYP\'lerin imha anı

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

