DHA YURT:KUZEY IRAK' TA REFERANDUM 

MESUT BARZANİ OY KULLANDI
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Erbil\' in Selahaddin ilçesi\'nde 2 nolu Seçim merkezinde oyunu kullandı.
Barzani den sonra oğlu Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani de aynı sandığa gelerek oy kullandı. Barzani ve oğlu gazetecilere herhangi bir azımlama yapmadan seçim merkezinden ayrıldı
Görüntü Dökümü
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-Oy verme işleminden görüntüler
-Mesut barzani nin oy kullanmasından görüntü
-Oğlu Mesrur Barzani nin oy verme işleminden görüntü
Felat BOZARSLAN -ERBİL/DHA