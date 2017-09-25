DHA YURT:KUZEY IRAK' TA REFERANDUM 

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MESUT BARZANİ OY KULLANDI Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Erbil' in Selahaddin ilçesi'nde 2 nolu Seçim merkezinde oyunu kullandı

25 Eylül 2017 11:47

MESUT BARZANİ OY KULLANDI

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Erbil\' in Selahaddin ilçesi\'nde 2 nolu Seçim merkezinde oyunu kullandı. Barzani den sonra oğlu Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani de aynı sandığa gelerek  oy kullandı. Barzani ve oğlu gazetecilere  herhangi bir açıklama yapmadan seçim merkezinden ayrıldı

Görüntü Dökümü

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-Oy verme işleminden görüntüler

-Mesut barzani nin oy kullanmasından görüntü

-Oğlu Mesrur Barzani nin oy verme işleminden görüntü 

Felat BOZARSLAN -ERBİL/DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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