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DHA YURT:KURU TEMİZLEMECİDE BUHAR KAZANI PATLADI: 1 YARALI

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde bir kuru temizleme dükkanında buhar kazanının patlaması sonucu iş yeri sahibi yaralandı

08 Mayıs 2018 20:25

DÜZCE\'nin Cumayeri ilçesinde bir kuru temizleme dükkanında buhar kazanının patlaması sonucu iş yeri sahibi yaralandı. Olay öğleden sonra Cumayeri Şafak Sokak’ta meydana geldi. Enver Keleş\'e ait kuru temizleme dükkanında buhar kazanı patladı. Büyük gürültü ile patlayan buhar kazanı iş yerinin ön cephesini tamamen yıktı. Patlama anında iş yerinde olan Enver Keleş, yaralandı. Enver Keleş 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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İş yeri sahibinin hastaneye götürülmesi
İş yerinden görüntüler ve detaylar var

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ-DÜZCE, (DHA) -

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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