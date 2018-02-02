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DHA YURT:KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 YARALI

KONYA'da sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadra 11 kişi yaralandı

02 Şubat 2018 11:05

KONYA\'da sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadra 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Konya- Aksaray karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Malatya\'dan Konya\'ya giden Beydağı Turizme ait İbrahim Şaşkın (44) yönetimindeki 44 BT 888 plakalı yolcu otobüsü, sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otobüsdeki 46 yolcudan 1\'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 
Görüntü Dökümü
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- Yaralılardan detay
- Yaralıların ambulansa alınması 
- Otobüsten detay
-Genel ve detay
(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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