DHA YURT:KONYA'DA O ÖĞRETMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

KONYA\'da bir imam hatip lisesinde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını ima eden mesajlar yayınlaması üzerine açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na öğretmen Harmancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Orhan Ahmet Şener de, öğretmen Harmancı\'ya tepki gösterip, \'\'Konya\'nın ruhuna aykırı sözler sarf etmiştir.\'\'dedi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı\'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı. Paylaşılan mesajların kamuoyunda tepkiyle karşılanmasının hemen ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen Harmancı hakkında geçen pazartesi günü soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı da dün Harmancı\'yı açığa aldı. Soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

ÇOCUK HAKLARINI DEREĞİNDEN SUÇ DUYURUSU

Çocuk Haklarını Koruma Derneği de, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na öğretmen Ercan Harmancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış, şunları söyledi:

\'\'Konya da bir okulda felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı adındaki bir felsefe öğretmeni, insanın aklına durgunluk verecek şekilde beyanlarda bulunmuş. Eşofman giyen kızların vücutlarının göründüğünü, bunun zina ile eşdeğer olduğunu ileri sürerek ileri geri konuşmuş. Bizde Çocuk Haklarını Koruma Derneği olarak bunun çocuklara yönelik hakaret olduğunu, suçlama olduğunu ve özelikle çocuk hakları sözleşmelerindeki maddelere aykırı bir davranış olduğunu düşünerek Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.\'\'

Öğretmen Harmancı\'nın paylaşımının çağdaş ve laik eğitime karşı bir davranış olduğunu ve çocuklara hakaret yapıldığını ifade eden Ünalmış, \'\' Bu öğretmen denemeyecek olan kişinin davranışları, hem ulusal kanunlarımızda, hem anayasamızdaki çağdaş ve laik eğitimin özellikleri ile ilgili olan bölümlere tamamen zıttır. Çocuk Hakları sözleşmesinin 2\'nci maddesi olan \'ayırım gözetmeme\', 3\'üncü maddesi \'çocuğun yüksek yararı\', 12 ve 13\'üncü maddeleri, \'çocuğun görüşüne saygı ve ifade özgürlüğü\', 28 ve 29\'uncu madde \'çocuğun eğitim hakkı ve eğitimin hedefleri\' ile 34\'üncü madde \'çocukların cinsel sömürüden korunması\' maddelere ters düştüğü gibi, kültürümüze de ters düşmektedir.\'\' dedi.

ÖĞRETMENE TEPKİ

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Orhan Ahmet Şener de, öğretmen Harmancı\'ya tepki gösterip, Konya\'nın ruhuna aykırı sözler sarf ettiğini belirtti.

Her mesleğin kendine göre kıyafetleri olduğunu ifade eden Şener, \'\'Her mesleğin kendine göre bir kıyafeti vardır. Doktorların giydiği beyaz önlüktür. Beden eğitimi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de bu derslerdeki milli kıyafeti, eşofmandır. Bu malum şahıs öğrencilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize, dil uzattığı gibi Türk halkına da dil uzatmıştır. Eşofman bizim kardeşlerimizin, kızlarımızın, pazarda, evde, dışarda rahatça dolaşabileceği bir giyim şeklidir. Bu nedenle derhal on binlerce kız öğrencilerimizden, ortaokulda derse giren 13 yaşından 18 yaşına kadar, üniversitede okuyan öğrencilerimizden özür dilemelidir. Beden eğitimi öğretmenlerinden özür dilemelidir. Felsefe öğretmeniymiş. Felsefe, doğrunun, bilimin, araştırma geliştirme ve arama bilimidir. Bence burada kendi meslektaşlarına da hakaret etmiştir.\'\' diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hakkı Ünalmış röp.

-Orhan Şener röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

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