DHA YURT;KONYA'DA KAZA: AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ 

KONYA\'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden 1\'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Tali yoldan Akşehir-Yunak karayoluna çıkan Abdülkadir Yaman (74), yönetimindeki otomobil, 03 PS 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Yaman ile yanındaki Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (7) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Cenazelerin kaldırılması

-Detaylar

(:Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(DHA))