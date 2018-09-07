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DHA YURT:KONTEYNER VE BETON BLOK YÜKLÜ TIR'LAR SURİYE YOLUNDA

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde klimalı konteyner ve beton blok yüklü 10 TIR, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına taşındı

07 Eylül 2018 17:04

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde klimalı konteyner ve beton blok yüklü 10 TIR, Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına taşındı. Rusya ve Suriye ordusunun İdlib\'e askeri müdahaleleri nedeniyle olası göç hareketlerine karşı klimalı konteyner ve beton yüklü 10 TIR, Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına götürüldü. Beton blokların ve konteynerlerin, Türkiye sınırına yakın kamp alanlarına yerleştirileceği düşünülüyor.

Görüntü Dökümü
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- Cilvegözü sınır kapısı
- Tırlara yüklü Beton blok ve klimalı konteynerların gelişi
- Sınır kapısından geçmeleri

SÜRE:01\'09\" BOYUT: 130 MB

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI/REYHANLI,(HATAY),(DHA)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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