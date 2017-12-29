T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT:KOCAELİ'NDE BÜYÜK YANGIN

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın yan tarafında bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı

29 Aralık 2017 11:08

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın yan tarafında bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak\'ta bulunan kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin kapladığı kağıt deposundaki yangın yan tarafında bulunan  gıda firmasına ait  depoya, ardından da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------
-Alevlerin kapladığı depo
-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

(Haber-Kamera:Ergün AYAZ-BAŞİSKELE-DHA

===========================================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOCAELİ BaşiskeleSaatBaşiskele Sanayi MahallesiSokakKısaYangınıGörüntü Dökümü AlevlerinAYAZBAŞİSKELEDHA ===========================================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24