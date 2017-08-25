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DHA YURT:KEMALPAŞA'DA İLÇE KARARI SEVİNÇLE KARŞILANDI

KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Artvin'in Kemalpaşa Beldesi'nde vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı

25 Ağustos 2017 18:12

KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Artvin\'in Kemalpaşa Beldesi\'nde vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı.
Türkiye\'nin Gürcistan sınırında yer alan ve 1987 yılında belde olan 10 bin nüfuslu Kemalpaşa,  KHK ile ilçe yapıldı. Yıllık yaklaşık 6 milyon yaya, 900 bin araç giriş çıkışının yaşandığı Gürcistan\'a açılan Sarp Sınır Kapısı\'nın yer aldığı Kemaplaşa\'da vatandaşlar ilçe kararını sevinçle karşılandı. Kemalpaşa sakini Hüsnü Algül, 21 yıldır bekledikleri bir kararı sevinçle öğrenciklerini  belirterek \"Çok memnun olduk. İlçe olmakla daha da gelişeceğiz. Kararı alanlara teşekkür ediyoruz.\" dedi. Adem Ustabaş\'da \"Bu karar hayırlı olsun. Çok sevindik. Beldemiz için çok iyi olacağına inanıyoruz.\" dedi ve kararı alanlara teşekkür etti.  Kemalpaşa gibi güzel bir beldenin ilçe olmasının çok güzel olduğunu ifade eden Muhammet Karataş ise \"Çoktan hak ediyorduk. İyi oldu.\" değerlendirmesinde bulundu. Kemalpaşalı diğer vatandaşlarda ilçe kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek bir an önce ilgili devlet kurumlarının kurulmasını beklediklerini  ifade etti.  

\"21 YILDIR BEKLİYORDUK\"

Kemalpaşa Beldesi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı  Ergül Akçiçek ise bu kararı 1996 yılından bu yana beklediklerini belirterek bugüne nasip olduğunu söyledi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Akçiçek, \"Beldemizde bu karar sevinçle karşılandı. Halkın sevincini paylaşıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.\" ifadelerini kullandı.

İlçe olmalarının en büyük nedeninin yıllık 6 milyon vatandaş ile 900 bin aracın giriş çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı olduğuna dikkat çeken Akçiçek şöyle dedi: \"Beldemizin 10 bin nüfusu var ama Gürcistan vatandaşlarının gelişi ile bu sayı artıyor. Bine yakın sınır ticareti yapan iş yerimiz var.  Gürcistan\'a buradan tekstil pazarlaması yapılıyor. Ticaret hacmimiz büyüktür.\"

Akçiçek beldelerinin birçok ilçeden daha büyük olduğunu da sözlerine ekledi. 

KILIÇDAROĞLU SABAH 7\'DE ARADI

Gece 03:00\'dan itibaren tebrik telefonları aldıklarını anlatan Başkan  Ergül Akçiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da sabah 07.00 sıralarında kendisini arayarak tebriklerini ilettiğini söyledi


Görüntü dökümü
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İlçe detayları
Vatandaş röpleri
Belediye Başkanı açıklaması
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 Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR ARTVİN-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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