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DHA YURT:KAYAK MİLLİ TAKIMI SEÇMELERİNDE SPORCULAR KAVGA ETTİ: 2 YARALI, 5 GÖZALTI

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olaylar çıktı

12 Aralık 2017 14:43

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken\'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olaylar çıktı. Kavgada sporcular birbirlerine kayak ve batonlarlalarla vurdu, bıçak çekti. 2 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis, 5 sporcuyu gözaltına aldı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi\'nde meydana geldi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Milli Takım seçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Sporcuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sporcular birbirlerine kayak ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada bir sporcu ve antrenör yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 sporcuyu gözaltına aldı, soruşturma başlattı. Olay nedeniyle ara verilen seçmelerin devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay
-Polislerin olaya karışanları gözaltına alması 
-Yüzü sargılı kayak hocası
-Yerde bulunan bıçak
-Olay yeri incele ekiplerinden detay
-Kayak yapanlardan detay
-Polisin görgü tanıklarını götürmesi
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)
(SÜRE: 05.29 BOYUT: 332 MB)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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