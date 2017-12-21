DHA YURT;İZMİR'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

İZMİR\'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10\'u gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyete getirilişi

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

