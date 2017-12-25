DHA YURT:İZMİR'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İZMİR\'de, merkez üssü İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden alınan bilgiye göre bugün saat 08.13\'te, merkez üssü İzmir Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklügünde bir deprem oldu. Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir\'nin özellikle sahil semtlerinde daha şiddetli hissedildi. Güne sarsıntı ile başlayan İzmirliler, kısa süreli korku yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)