DHA YURT:HERAKLES' E YOĞUN İLGİ

PERGE Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010\'da İsviçre\'de ele geçirildikten sonra 14 Eylül\'de ait olduğu topraklara getirilen Herakles Lahdi nedeniyle Antalya Müzesi\'nin ziyaretçi sayısı arttı. Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirilerek 14 Eylül\'de ait olduğu topraklara getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde dün yapılan törenin ardından ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye başkanı Menderes Türel\'in katılımıyla gerçekleştirdiği açılış sonrasında, Antalya Müzesi\'ne ziyaretçi akını yaşandı.

BİR HAFTADIR YOĞUNLUK ARTTI

Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, eserin kaçırıldığı yıllardan bugüne kadar gelinen süreçte bakanlığın başarısıyla mutlu sona ulaşılmış olmasının herkesi mutlu ettiğini belirtti. Demirel, Bakan Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla gerçekleşen törenin çok güzel geçtiğini ve müzenin tarihi günlerinden birini yaşadığını kaydetti. Bu işi başından beri takip eden müze çalışanları olarak çok büyük mutluluk duyduklarını anlatan Demirel, “Müzemiz bir haftadır büyük yoğunluk yaşıyor. Diğer günlere istinaden Herakles Lahdi\'nin bereketidir mi bilmiyorum, açılış için dünün özellikle belirlenmiş olması ekstra ziyaretçi akınına sebep oldu. Özellikle yerli ziyaretçilerimizin bundan sonra artacağını düşünüyoruz. Yine yurtdışında da basının duyurmasıyla ve seyahat acentalarının tur paketlerinde yer vermesiyle müzemize gelecek yabancı ziyaretçiler umut ediyoruz\" dedi.

12 GÖREVİ DE BAŞARAN HERKÜL

Lahit üzerindeki Herkül\'ün 12 görevini betimleyen figürlerden de bahseden Mustafa Demirel, “Bütün Herakles lahitlerinde Herakles\'in gençliğinden yaşlılığına kadar uzanan ve kendisine kral tarafından verilen çok zor 12 görev var. Bu görevlerin her birisinin gerçekten yerine getirilemez oluşu zaten önemli. Fakat Herkül bu 12 görevi büyük zorluklarla ve üstün mücadeleyle tanrısallaşma yolunda bir başarı elde etmiş oluyor\" dedi.

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Açılış itibariyle lahdin hemen yanına ziyaretçilerin izlenimlerini yazabilecekleri bir defter konulduğunu belirten Demirel, “Ziyaretçilerimizin bakış açısı olarak yurtdışına kaçırılmış eserlerimizin kültür varlıklarının tekrar ülkelerine dönmesi yönündeki görüşleri, genel kanaatlerini belirtebilecekler. Ayrıca gişeden itibaren Herakles Lahdi\'ni soran ziyaretçileri de izleyeceğiz ve yıl sonuna doğru total ziyaretçi sayısı ve insanların merakını birlikte göreceğiz\" dedi.

12 GÖREVİ ANLATAN FİGÜRLERDEN İKİSİ EKSİK

Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde Perge dönemine ait lahitlerin bulunduğu Lahitler Salonu\'nda özel bir köşe ve aydınlatma sistemi hazırlanan bölgede sergileniyor. Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait lahit üzerinde, Herakles\'in 12 görevini betimleyen figürler bulunuyor. Roma Dönemi\'ne (MS 2. yüzyıl) tarihlenen, 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğindeki eser, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna giriyor. Eser, yaklaşık 3 ton ağırlığında. Müzedeki özel köşesinde lahdin üzerinde belirtilen 12 görevin anlatıldığı figürlerden ikisinin belden üst kısımlarının ise eksik olduğu, bu bölgenin özel malzemeyle kapatıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müze giriş kapısnıdan görüntü

- Lahitin tarihi ili ilgili broşürden görüntü

- Lahitin genel görüntüsü

- Lahitin üzerindeki işlemelerden detay görüntü

- Ziyaretçilerden görüntü

- Röp: Mustafa Demirel (Müze Müdürü)

- Detay görüntüler

354 MB /// 05.11\'

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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