DHA YURT;HDP MECLİS GRUBU'NU DEMİRTAŞ'IN TUTUKLU BULUNDUĞU EDİRNE'DE TOPLADI

HDP, Meclis Grubu\'nu bugün Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na 4 kilometre mesafede topladı. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, \"Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekirken, bir parti genel başkanı olarak tarafsız değil, dolayısıyla parlamentoda herkes yerine konuşamaz, herkes adına karar alamaz. Bugün parlamentonun Saray\'dan yönetildiğini söyleyebiliriz\" dedi. Demirtaş, cezaevinden gönderdiği mesajda, siyasi kararla tutuklandıklarını söyledi.

HDP, bugün Ankara\'da TBMM\'nin Yasama Yılı\'nı katılmayarak, Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde Meclis Grubu\'u toplama kararı aldı. Kararın ardından Edirne Valiliği de cezaevine çevresinde 4 kilometre yarıçaplı alan içinde her türlü basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Yasak üzerine HDP\'liler kente gelmeden önce Edirne Emniyet Müdürlüğü cezaevine 4 kilometre kala mesafede karayoluna trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Otomobillerle Edirne\'ye gelen HDP\'li milletvekilleri TEM yolunun Edirne girişinde de önlem alan polis ekipleri tarafından durdurup milletvekillerini isim listeleri alındı, onları eşlik eden araçlar ise arandı.

HDP\'li milletvekilleri polisin cezaevi yolunda aldığı önlemler üzerine bir süre 500 metre mesafede bulunun bir lokantada bekledi. Bu sırada avukatlar cezaevine giderek Demirtaş ile görüştükten sonra milletvekilleri ile görüştü. Görüşmenin ardından polisin önlem aldığı noktaya 150 metre mesafeye gelen milletvekilleri ellerine tutuklu HDP\'li milletvekilerinin fotoğraflarını taşılarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, basın açıklaması yaptı. Kemalbay, şunları söyledi:

\"Bugün meclis, tek adam meclisi olarak açıldı ve bir tek adam konuşmasıyla meclisteki açılış gerçekleşti. Meclisteki siyasi yapılar muhalefet, kendini orada ifade edemedi, bu gelişmelerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha da buradan söylemek istiyoruz. AKP saray rejimi savaşı kışkırtarak hem içeride hem de dışarıda her geçen gün daha da karanlık bir tabloyu bu topluma dayatıyor. Bizlere düşen bu ilklime alışmamak, itiraz etmek ve gerçekleri topluma göstermek için bütün yolları denemektir. Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekirken, AKP Genel Başkanı, bir parti genel başkanı olarak tarafsız değil, dolayısıyla parlamentoda herkes yerine konuşamaz, herkes adına karar alamaz. Fakat bugün parlamentonun Saray\'dan yönetildiğini söyleyebiliriz. Sarayın gölgesi konumuna getirilmek isteyen meclise karşı elbette ki itirazımızı yükseltmemiz gerekir. Dokunulmazlıkları hukuksuzca kaldırılan milletvekillerinin rehin tutulmasına karşın elbette ki itirazımızı yükseltmemiz gerekir.\"

\'ONLARIN YERİ KANDİL\'E CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bugün yaptığı, \"Onların yeri Kandil biliyorsunuz\" açıklamasına da değinen Kemalbay, şöyle dedi:

\"AKP Genel Başkanı bizim yerimizin Kandil olduğunu ifade etmiş. Evet AKP Genel Başkanı sürekli olarak bu toplumda muhalefeti susturmak istiyor. Ötekileştirmek istiyor, muhalefetten bir yolunu bulup kurtulmak istiyor. Fakat biz bu toplumun demokrasi mücadelesinin en dinamik parçası olarak asla AKP Genel Başkanı\'nın bu rüyalarının gerçekleşmesine müsade etmeyeceğiz. Biz hem meclis, hem sokakta hem de meydanlardayız, alanlarda, fabrikalarda her yerdeyiz. Demokrasi, barış kazanıncaya kadar özgürlükler kazanıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. AKP Genel Başkanı, HDP\'nin bu yürüyüşünü durduramaz. Biz sözümüzle, düşüncelerimizle, eylemimiz ve cesaretimizle var olduk, nerede var olacağımıza da hiçkimse bir şey söyleyemez, kimsenin haddi değildir. Bizler bundan sonra parlamentoda bu mücadeleyi her yerde sürdüreceğiz. Bugün Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ\'ı selamlamak, milletvekillerimizi selamlamak, belediye eş başkanlarımızı, binlerce partilimizi selamlamak, cezaevlerindeki hukuksuzluğa dikkat çekmek istiyoruz. Eş Genel Başkanımız 331 gündür hukuksuzça tutukludur. Tutuklu dosyası hala görüşülmemiştir, bir mahkemede görülmemiştir. Bunun anlamı AKP Genel Başkanı en çok korktuğu siyasi rakibini rehin almıştır. Şu da bir gerçek ki hala Selahattin Demirtaş\'tan korkmaktadır. Duvarların arkasında koyduğu Demirtaş, bugün toplumla her türlü şekilde iletişim kurmayı başarmaktadır. Roman, öykü yazmakta, resim yapmakta, şiir yazmakta, tweet atmakta, politik yazılarıyla da bizlerin yanında omuz başında olmaya devam etmektedir. Bu demektir ki AKP genel başkanı korkmaya devam etsin, uykusuz geçen gecelerine devam etsin. Bizler asla durdurulamayacağız, bu mücadele kazanıncaya kadar sürecek. Bu Türkiye halklarının mücadelesidir.\"

DEMİRTAŞ\'IN MESAJI: SİYASİ KARARLA TUTUKLANDIK

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, daha sonra Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. Demirtaş ile Zeydan\'ın mesajı şöyle:

\"Öncelikle meclis grubumuza bu anlamlı duruşları ve halk iradesine yönelik sahiplenme tutumları dolayısıyla teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyor bu vesileyle bütün milletvekillerimizi, partililerimizi ve halkımızı selamlıyoruz. Bugün TBMM tutuklu vekillerin, daha doğrusu siyaseten rehin alınmış vekillerin 1 yıla yakındır cezaevinde tutulmalarının eksikliği ve gölgesiyle açılıyor. Geçen 1 yıl zarfında parlementomuzun ve başkanının tutuklu vekiller gibi bir gündemi ele almamış olması büyük bir utanç olarak tarihe geçmiştir. Her cümlelerinde milli iradenin üstünlüğünden söz edenler bizati kendileri halkın iradesini yasadışı bir şekilde cezaevine atıp rehin almışlardır. Bizi cezaevine gönderenler savcılar ve mahkemeler değil AKP; MHP ve bir grup CHP\'li milletvekilleridir. Hali hazırda hiçbir davada ne adil yargılama ne de hukukun üstünlüğü söz konusu değildir. Biz sanki yargı kararlarıyla tutuluyormuşuz gibi davrananlar sadece kendilerini kandırmış olurlar. Bir kez daha belirtiyoruz. Biz siyasi kararla tutuklandık, yargı sadece bunun usulü, formalite ve tiyatral işlemini yerine getirmiştir. Ancak siyaseten HDP\'ye tasfiyeyi dayatanların kendisi giderek tasfiye noktasına geldiler. Ortaya koyduğumuz direniş sayesinde HDP bu süreçten güçlenerek ve büyüyerek çıkmayı başarmıştır. Kendisini güçlü gibi gösteren Akp tam bir hezimet ve dağılma sürecine girmiştir. AKP\'nin yaşadığı metal yorgunluk değil metan zehirlenmesidir. Bunun da esas nedeni siyasetin tam bir çöplüğe dönüşmüş olmasıdır. Bugün bizlerle dayanışma da ve gasp edilen parlemento iradesine sahip çıkmak için Edirne cezaevine gelmek isteyen HDP grubuna vekillerine konan yasak hukuksuz ve gayri meşrudur. Yine her şeye rağmen siyasetin TBMM\'de genel kurulundan olmadığını göstermek için Edirne\'ye kadar gelen bütün arkadaşlarımıza bu anlamlı duruşlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum.\"

HDP milletvekilleri daha sonra kentten ayrıldı.

