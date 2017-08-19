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DHA YURT:HATAY'DA MİT, POLİS VE JANDARMANIN DEAŞ OPERASYONU: 1 ÖLÜ, 4 TERÖRİST YAKALANDI

 VALİLİK: 1 TERÖRİST ÖLDÜ Hatay'da polis ve MİT ekiplerinin dur ihtarına uymayınca ateş açılarak durdurulan araçla ilgili Hatay Valiliği yazılı açıklama yaptı

19 Ağustos 2017 18:55

 VALİLİK: 1 TERÖRİST ÖLDÜ

Hatay\'da polis ve MİT ekiplerinin dur ihtarına uymayınca ateş açılarak durdurulan araçla ilgili Hatay Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle: \"Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Suriye sınır hattı ve ilimizde yapılan istihbarı çalışmalarla, ülkemize bombalı eylem yapmak için girdikleri değerlendirilen DEAŞ terör örgütü mensuplarını taşıyan araca 19 Ağustos\'ta saat 12.15 sıralarında Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde müdahale edilmiştir. Araçta bulunan 5 şüpheliden 4\'ü teslim ol ikazına uymuş, Suriyeli olduğu tespit edilen 5\'inci şüpheli dur ikazına uymayarak fiili saldırıda bulunması üzerine vurularak yaralı halde ele geçirilmiştir. Yaralı saldırgan hastanede yapılan müdahalelere rağmen ölmüştür. Olayla ilgili olarak tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.\"
 

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