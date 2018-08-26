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DHA YURT:HATAY' DAKİ ORMAN YANGINI  KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün saat 22

26 Ağustos 2018 20:04

Hatay\'ın Antakya ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle bugün saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirterek, alevlerin yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdiğini ifade etti. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Yangın bölgesinin genel görüntüsü
- Yangına müdahale eden helikopter görüntüsü
- Helikopterin içerisinden yangına müdahale görüntüsü

SÜRE: 01\'10\"  BOYUT: 37 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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