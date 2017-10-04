T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT:HAKKARİ'DE TERÖR SALDIRISI: 4 ŞEHİT, 4 YARALI

 HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti, patlamada 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı

04 Ekim 2017 13:15

 HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti, patlamada 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Olay, bugün sabah saatlerinde İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında meydana geldi. Karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Yüksekova\'da askeri araca yönelik yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklmada şöyle denildi: \"04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP’nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- 

=====================================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YüksekovaEsendere BeldesiPKKYaralıYüksekova Devlet HastanesiOlaySusuzkeklik KarakoluAslankaraşKarakoldanMeydanaVALİLİKTEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği YüksekovaAçıklmadaEsendere Beldesi Güvenli MevkiindeEYPnin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24