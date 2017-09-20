DHA YURT;HABUR' DAKİ TATBİKATTA ASKERLER İÇTİMA ALDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, 3’üncü güne giren tatbikat devam ediyor. Alanda öğle saatlerinde askerlerin içtiması alındı.Silopi İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK\'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat 3’üncü güne girildi. Sabah erken saatlerinde askerlerin içtiması alındıktan sonra, tanklar bugün de sık aralıklarla manevra eğitimi yaptı. İş makineları bugünde kazma işlemine devam etti. Askerlerin su ihtiyaçları da depo bağlı askeri araçlar tarafından sağlanıyor. Ayrıca alanda seyyar tuvaletlerin de yapıldığı görüldü. Tatbikat alanın çevresinde askerler güvenlik sağlarken Akrep adı verilen zırhlı araçlarda yol üzerinde devriye geziyor.

Görüntü Dökümü

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Alanda toplanan askerler

Askerlerden detaylar

Tankların ve zırhlı araçların hareketleri

Tanklardan detaylar

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

FOTOĞRAFLAR

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

