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DHA YURT:GÜNEYSU'DA ANİDEN GELEN SEL KORKUTTU

RİZE'de bu sabah başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur etkili oluyor

11 Ekim 2017 15:51

RİZE\'de bu sabah başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur etkili oluyor. Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde dere aniden yola taşınca vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı. Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde şiddetli yağmurla birlikte dereler taştı, köy yolları göle döndü. İlçe Özel İdaresi\'ne ait iş makinesi yolda temizlik yaptığı sırada Başköy deresi aniden yola taştı. Bu sırada sel sularının geldiğini gören vatandaşlar \'Kaçın kaçın\' diye bağırarak birbirlerini uyardı. Vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Çamur ve balçıkla kaplanan yola iş makineleri ile müdahale edildi. 

Rize\'de 28 Eylül\'de yaşanan sel ve heyelanlarda Çayeli İlçesi\'nde çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişide yaralı kurtarılmıştı. Maddi hasara da yol açan sel ve heyelanlarda 10 ev yıkıldı, 40 evde tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Görüntü Dökümü
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Sel anı görüntüleri

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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